Trauerkundgebung: Abschied von Leonie (13)

Am Sonntag wurde in Gedenken an Leonie (13) eine Trauerkundgebung abgehalten. Ab 11 Uhr fuhr ein Autokonvoi durch die Viktor-Kaplan-Straße in Wien-Donaustadt, direkt an jenem Ort vorbei, an dem vor mehr als zwei Wochen die Leiche des Mädchens aus Tulln (Niederösterreich) bei einem Baum entdeckt wurde.