In „F.I.S.T.“ kämpft man als Kaninchen-Cyborg

Sony hat im Zuge eines PlayStation-Streaming-Events das Release-Datum des unkonventionellen kommenden 2D-Abenteuers „F.I.S.T.“ verraten: Das Prügelspiel, in dem man seinen Gegnern als Kaninchen-Cyborg einheizt, erscheint am 7. September. Im Trailer gibt es frisches Gameplay zu sehen, das ein wenig an Titel wie „Castlevania“ oder „Rayman Legends“ erinnert.