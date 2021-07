„Alles gurgelt“ durchbricht Vier-Millionen-Marke

Die Initiative „Alles gurgelt!“ von Stadt Wien und Wirtschaftskammer wird noch in dieser Woche die Marke von vier Millionen Coronavirus-Tests durchbrechen, womit die Bundeshauptstadt bei den aussagekräftigeren PCR-Tests im Bundesländervergleich unangreifbar auf dem ersten Platz steht. Zuletzt lag der Anteil an PCR-Tests in Wien meist bei über 90 Prozent.