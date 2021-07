Nach Ungarn-Sager: Sexismus-Vorwurf gegen Becker

In diesem Moment sprach der Co-Kommentator John Inverdale Becker auf die Ungarin an und meinte, als Tennis-Spieler müsse es schön sein, wenn man eine Freundin hat, die Anett heißt (Anspielung auf das englische Wort „net“, zu Deutsch: Netz). Worauf Becker so antwortete: „Man sagt, dass sie in Ungarn die schönsten Frauen haben. Ich weiß das nicht, aber sie ist mit Sicherheit sehr hübsch“.