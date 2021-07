Queen Latifah ist die neue „The Equalizer“

Von 1985 bis 1989 gab der Brite Edward Woodward den „Equalizer“. Als Robert McCall setzte er sich in vier Staffeln für die Schwachen ein. 2014 und 2018 trat Denzel Washington in zwei Kinoabenteuern in Woodwards Fußstapfen. Nun ist mit Latifah erstmals eine Frau, die in der Rolle für Gerechtigkeit kämpft, unterwegs.