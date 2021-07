Entwarnung! Olympionikin Wallis Test ist negativ

Wahrscheinlich hatte es sich bei dem PCR-Test vor der Olympia-Einkleidung um ein falsch-postitives Resultat gehandelt. Anders kann es sich die Oberösterreicherin nicht erklären. „Alle in meinem Umfeld waren ja auch negativ getestet worden.“ In den nächsten zwei Wochen will sie vor dem Abflug nach Tokio noch einen Wettkampf bestreiten, möglicherweise beim Austrian Top Meeting in Graz am 17. Juli.