Erneut leichter Anstieg an Corona-Neuinfektionen

Erneut ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vortag: 120 Corona-Neuinfektionen sind in den vergangenen 24 Stunden (Stand: Donnerstag, 9.30 Uhr) in Österreich registriert worden. Bereits am Mittwoch hatte die Zahl der neuen Fälle die 100er-Marke erstmals seit dem 26. Juni wieder überschritten. Im Vergleichszeitraum starben zwei weitere Menschen. Weiter gesunken ist die Zahl der Patienten in den Spitälern.