Frequency-Festival: Absage ist die einzige Option!

St. Pölten - das sagen auch die Experten - droht im Falle einer Durchführung zur Corona-Drehscheibe zu werden. Einen Imageverlust à la Ischgl kann und will man sich in der Landeshauptstadt aber nicht leisten. Die 50.000 Kartenbesitzer haben jetzt eine klare Ansage verdient. Nur offen gesagt: Dasselbe unbeschwerte Festival-Feeling wie in Vor-Corona-Jahren hätten sie heuer ohnehin nicht.