Deutsche Polizei verfolgte Flüchtingen ins Ländle

In der Nacht von Montag auf Dienstag wollte eine Streife der Polizeiinspektion Lindau gegen 1.45 Uhr einen österreichischen Rollerfahrer im Bereich der Bregenzer Straße in Lindau einer Verkehrskontrolle unterziehen. Auf die, gut 500 Meter vor der Staatsgrenze eingeleiteten Anhaltesignale reagierte der Fahrer allerdings. Stattdessen setzte er seine Fahrt in Richtung Österreich unbeirrt fort.