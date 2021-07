Wo die Kinder-Sekkiererei hingehört...

Mutter, Vater, beide berufstätig, drei Kinder, alle mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Ferienplänen, dazu die Vorlaufzeiten bei „Alles gurgelt“ - im Riken Center for Computational Science in Kobe, Japan, gibt es so einen Supercomputer, der könnte deren Test-Ablauf vielleicht berechnen. Die Realität sieht so aus: Kinder werden aus Bädern geworfen, Familien stornieren ihre Restaurantbesuche, Touristen aus anderen Bundesländern pfeifen auf den Wien-Besuch. Dieser Sommer gehört den geimpften Erwachsenen!