Salzburg bestätigt: Mwepu wechselt auf die Insel

Freund: „Großartiger Mensch und Strahlemann“

Sportdirektor Christoph Freund: „Enocks Weg bei uns in den letzten Jahren war sehr beeindruckend. Er hat sich über die Jahre zu einem absoluten Schlüsselspieler entwickelt, auf den wir uns immer zu 100 Prozent verlassen konnten. Aber in Erinnerung bleiben wird uns Enock - neben seiner außerordentlichen sportlichen Entwicklung und seinen tollen Spielen und Erfolgen mit uns - in erster Linie als großartiger Mensch und Strahlemann.“