165 niederländische Diskobesucher Corona-positiv

Besucher in Selbstisolation

Für den städtischen Gesundheitsdienst bedeutet der Ausbruch nun einiges an Arbeit: Da rund 600 Menschen an dem Abend in der Diskothek anwesend waren, sei die entsprechende Kontaktrecherche nun recht aufwändig. Alle Besucher sind aufgefordert, sich testen zu lassen, auch wenn sie keine Symptome einer Erkrankung zeigen. Darüber hinaus werden sie gebeten, zu Hause zu bleiben, bis die Ergebnisse vorliegen.