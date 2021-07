84 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden

84 Corona-Neuinfektionen sind in den vergangenen 24 Stunden (Stand: Dienstag, 9.30 Uhr) in Österreich registriert worden. Vor einer Woche waren es noch 29 neue Fälle gewesen, ein leichter Anstieg ist also bereits bemerkbar. Fünf weitere Todesfälle wurden gemeldet. Die Zahl der Patienten auf Normalstationen blieb gleich, auf Intensivstationen gab es einen leichten Patientenanstieg.