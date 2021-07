Kreta: Todesrätsel um Österreicherin (62)

Erschütternder, mysteriöser Todesfall im beliebten griechischen Urlauberdomizil Kreta: Eine vermögende Auslandsösterreicherin lag leblos in ihrem Haus im Süden der Insel. Am Tisch Tabletten, eine Flasche Alkohol und ein handschriftliches Testament, wonach sie mehrere Hunderttausend Euro an Einheimische vererbte. Die Polizei leitete Ermittlungen ein.