Alonso bemängelt Strafe für Geburtstagskind Vettel

Vettel versuchte mehrmals, sich zu entschuldigen. Er erklärte nach dem Qualifying, dass zuvor die Piloten untereinander besprochen hatten, dass sie in den Kurven 8-9 den Schnelleren vorbeifahren lassen. Genau dies habe er auch getan, sagte Vettel, er rechnete aber nicht damit, dass auch die Fahrer vor ihm das Gleiche tun. Der Leidtragende war Alonso, der es so nicht mehr in die Q3 schaffte und nur von Platz 14 startet.