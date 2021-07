Militärflugzeug auf den Philippinen abgestürzt

Ein philippinisches Militärflugzeug mit mehr als 90 Insassen an Bord ist bei einem missglückten Landeanflug auf der Insel Jolo verunglückt. Mindestens 40 Soldaten hätten den Absturz im Süden des Landes überlebt, sagte Armeechef Cirilito Sobejana am Sonntag. Die Suche nach den weiteren Passagieren dauert noch an - bislang wurden 17 Leichen geborgen. Das Flugzeug des Typs C-130 habe Truppen transportiert.