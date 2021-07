Stöckl kritisiert Bund wegen Corona-Bonus

Die für Samstag geplante Protestaktion für den Corona-Bonus für bisher nicht Berücksichtigte hat die Gewerkschaft Vida in Salzburg kurzfristig abgesagt (siehe auch Seite 3). Einige Dienstgeber haben Gesprächsbereitschaft signalisiert. Kommende Woche wird auf Sozialpartnerebene in Salzburg verhandelt. Die Forderung der Gewerkschaft richtet sich aber in erster Linie an die Bundesregierung.