Radfahrer musste nach Unfall reanimiert werden

Der 57-jährige Oberlienzer war mit seinem Fahrrad gegen 17 Uhr auf der Landesstraße in Tristach in Richtung Lienz unterwegs. Zum selben Zeitpunkt wollte ein 79-jähriger Lienzer, ebenfalls mit dem Fahrrad, aus einer Gemeindestraße in die L 318 einbiegen und übersah offenbar den 57-Jährigen. Es kam zur Kollision, nach der der 57-Jährige auf der Fahrbahn leblos liegen blieb. Eine Zeugin setzte die Rettungskette in Gang. Der 57-Jährige musste noch an Ort und Stelle reanimiert und anschließend mit dem Notarzthubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen werden. Der 79-jährige blieb unverletzt.