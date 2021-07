Autolenker fährt Security-Beamtin an: Fahrerflucht

Die 25-jährige Security-Beamtin hatte am Freitag gegen 9.20 Uhr den grauhaarigen Skoda-Lenker darauf aufmerksam gemacht, dass die Parkfläche im Warmbachweg für die Impfstraße reserviert sei. Dies ignorierte der Fahrzeuglenker und wollte trotzdem einparken. Die Frau stellte sich daraufhin auf die Parkfläche, um den Lenker am weiteren Einparkvorgang zu hindern. Daraufhin fuhr der Mann gegen das Bein der Villacherin und verletzte diese. Anschließend fuhr er in Richtung Warmbader Straße davon. Die Frau begab sich selbstständig ins LKH Villach. Laut Angaben der Frau handelte es sich um einen ca. 50-60 jährigen Mann mit grauem Haar. Er lenkte einen grauen Pkw der Marke Skoda mit einem im Bezirk Hermagor zugelassenen Kennzeichen.