Berufsfeuerwehr rettet Rehkitz aus Bunker

Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt musste am Freitag kurz vor 17 Uhr zu einer Tierrettung ausrücken. Eine Passantin hatte in Klagenfurt-St. Martin, Kreuzberglgegend, ein Rehkitz schreien gehört. Das Kleine war durch eine Öffnung in einen alten Bunker gefallen. Die Höhenrettung der Berufsfeuerwehr konnte das Kitz befreien und in den Wald entlassen, wo in sicherer Entfernung die Rehgeiß gewartet hatte.