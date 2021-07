Krise geschafft: Outdoor, Running, Bike im Trend

Running ist ebenfalls ein Segment, das in allen Altersgruppen und auch in allen Bereichen gewachsen ist, verglichen mit dem Vorjahr sprechen wir hier von Zuwächsen von rund 30%. Innovationen, wie die Carbonplatten in Runningschuhen für mehr Energierückgewinnung, oder der Trend zum Trailrunning haben diese Entwicklung zusätzlich beschleunigt. „Die Österreicher laufen. Egal ob am Berg, in den Städten oder gemütlich zu Hause am Laufband. Das ist eine ganz tolle Entwicklung, der wir mit bester Beratung und einer breiten Auswahl an Laufschuhen Rechnung tragen. Denn wir sehen ganz deutlich, Laufen ist bei weitem nicht mehr nur ein Sport für Profis. Hier hat sich die Zielgruppe von Teenies bis hin zu weit über 70-Jährigen ausgedehnt - und genau hier ist die richtige Beratung ein entscheidender Faktor!“, so Thorsten Schmitz.