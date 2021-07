Kichernde Kate stahl Wimbledon-Stars die Show

Ihr strahlendes Lächeln lässt stets die Herzen der Royal-Fans schmelzen. Doch beim Besuch in Wimbledon hatte die 39-Jährige am Freitag sichtlich ganz viel Spaß. Gemeinsam mit Ex-Tennisspieler Tim Henman besuchte sie in Wimbledon das Match von Jamie Murray und Bruno Soares gegen Nicholas Monroe und Vasek Pospisil. Doch bei Kates süßem Kichern wurde das Match fast zur Nebensache.