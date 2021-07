Kärntner von Frau um mehrere 100.000 Euro betrogen

„Er investierte sein gesamtes Eigenkapital, nahm mehrere Kredite auf und borgte sich unter anderem Geld von Bekannten“, so die Beamten weiter. Als sich der Mann immer mehr Geld ausborgte, und nicht mehr in der Lage war, dieses zurückzuzahlen, vertraute er sich Freunden an. „Die Freunde machten das Opfer darauf aufmerksam, dass es sich um einen Betrug handeln könnte.“ Am 1. Juni 2021 erstattete der Klagenfurter Anzeige.