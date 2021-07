Einzig in Österreich: „Dr. Roboter“ hilft bei OPs

Nicht mehr am OP-Tisch

Ein weiterer Quantensprung wird mit dem Einsatz eines „daVinci-Roboters“ am KUK gemacht. Bei diesem System steht der Chirurg nicht mehr am OP-Tisch, sondern er sitzt an einer „Spielkonsole“ vor einem Bildschirm. Dort lenkt er Roboterarme, um Darmkrebsoperationen durchzuführen. „Das exakte Gerät hilft, wichtige Nerven zu schonen“, sagt Primar Andreas Shamiyeh, der den Roboterassistenten bald auch bei Eingriffen an Bauchspeicheldrüse, Magen und Speiseröhre einsetzen will. Aber er betont: „Nicht die Maschine operiert, sondern nach wie vor der Chirurg!“