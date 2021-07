„Glück auf! Du wirst es gut machen!“

Empfangs-Schnapserl

Es wäre ja eigentlich üblich gewesen, die Gäste im Schloss an den eisernen Stuhl in der Bacchus-Grotte zu ketten und ihnen dann einen Humpen Wein zu geben, denn diese auf einen Satz austrinken müssen. Dann bekommt man einen Eintrag in die Ambraser Trinkbücher. Zumindest war das im 16. Jahrhundert so, erklärte Schlossherrin Veronika Sandbichler im wunderschönen spanischen Saal, ebenfalls aus dem 16. Jahrhundert. Einen Humpen Wein musste der Landeshauptmann aus der Steiermark Hermann Schützenhöfer zwar nicht trinken, ein Willkommens-Schnapserl gab es aber schon!