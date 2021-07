Hans Tschida aus Illmitz ist „Sweet Wine Maker“

Besonderes Klima

Das besondere Klima in Illmitz in der Nähe des Neusiedlersees lässt herausragende Weine entstehen. An nur zwei Weingüter weltweit wurde die Auszeichnung Sweet Winemaker of the Year bisher so oft vergeben: an das Weingut Hans Tschida und an den Weinlaubenhof Kracher, ebenfalls in Illmitz.