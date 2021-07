Deutscher Kassenarzt-Chef warnt vor Panikmache

„Keine Quarantäne für vollständig geimpfte Personen“

Mit Blick auf den EU-weiten Impfpass übte Gassen auch Kritik an den jüngsten Reisebeschränkungen für Portugal-Reisende. Urlaube seien „quasi über Nacht“ unmöglich gemacht worden, weil „alle Rückreisenden - ob geimpft oder nicht - in 14-tägige Quarantäne geschickt werden“. Er forderte in diesem Zusammenhang die Streichung der Quarantäne für vollständig geimpfte Personen aus Risikogebieten.