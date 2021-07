Viele Erdbeeren, aber nur halb so viel Grünspargel

Bis Ende der Woche hält Andreas Hoffelner seine Selbstpflückfelder in Kremsmünster offen. In seinem Erdbeerautomaten will er auch noch im Juli späte, aromatische Sorten anbieten. Seine Bilanz bisher: „Die Nachfrage war extrem groß“, meint er zufrieden. „Besonders seit der Pandemie greifen viele am liebsten zu heimischem Obst.“ Bei Hoffelner geht es „jetzt ans Eingemachte. Wir haben frischen Marmelade, Säfte, Sirup und sogar Erdbeerkompott im Hofladen.“