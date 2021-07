Täter stahlen 4000 Euro aus Nachtkästchen

Das Haus verlassen hatte der alleinstehende Mann am Mittwoch gegen 7.30 Uhr, um dringende Arbeiten zu erledigen. Wenige Augenblicke später machten sich die Einbrecher bereits an einem Fenster an der Nordseite des Gebäudes zu schaffen. Mithilfe eines einfachen Werkzeuges montierten die unbekannten Täter den Holzrahmen samt Fliegengitter ab. Danach konnten sie ohne große Anstrengungen über das nicht geschlossene Fenster ins Wohnhaus einsteigen. In aller Eile suchten die Eindringlinge die Räume ab. Abgesehen hatten sie es auf Bargeld und Kostbarkeiten.