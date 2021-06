Dornbirn-Ladies siegen im VFV-Cup-Endspiel

Die Favoritinnen holten sich gestern Abend in Hohenems den Sieg im VFV-Cup der Damen. Der FC Dornbirn spielte gegen die SPG Vorderland 1c/Mäder von Beginn an auf ein Tor. Schon nach 50 Sekunden brachte Kapitänin Caroline Fritsch ihre Elf in Führung. Erst nach dem zweiten Gegentreffer fingen sich die mit Spielerinnen des Future Teams gespickten Vorderländerinnen ein wenig und brachten den mittlerweile 0:2-Rückstand in die Halbzeitpause.