Unaufgeräumtes Zimmer: Mutter attackierte Kinder

In Kinderzimmer geflüchtet und Tür versperrt

Die drei Kinder konnten sich vor ihrer Mutter in das Kinderzimmer retten und die Tür versperren, danach alarmierten sie die Polizei. Die 41-Jährige wurde in der Wohnung festgenommen, ebenso ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen, berichtete die Exekutive am Mittwoch.