Wie kommen Sie „cool“ durch den Sommer?

Eine gute Nachricht für Alle, denen diese extreme Hitze schwer zu schaffen macht, vorweg: Abkühlung ist in Sicht. Am Mittwoch liegt eine Kaltfront über Österreich. Der vergangene Monat geht in die Geschichte als drittwärmster Juni seit Messbeginn ein. Auch viele Sonnenanbeter treibt dieses Wetter an ihre Grenzen. Daher möchten wir heute von Ihnen wissen: Wie kommen Sie mit den hohen Temperaturen zurecht? Und wie haben Sie sich bei dieser Hitze abgekühlt? Für hilfreiche Tipps, um die besonders heißen Tage gut zu überstehen, sind wir und sicher auch viele andere Leser dankbar.