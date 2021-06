USA: Autofahrerin rast ungebremst in Zapfsäule

Es sind erschreckende Bilder, die eine Überwachungskamera am Sonntag in Kalifornien festgehalten hat: Eine Autofahrerin kam vom Highway ab und raste an einer Tankstelle in eine Zapfsäule. Wie durch ein Wunder kamen die Lenkerin und die beiden Kinder an Bord mit leichten Verletzungen davon, durch den Sicherheitsmechanismus der Zapfsäule blieb zudem ein noch schlimmeres Unglück aus.