Ex-Nummer-1 Simona Halep pfeift auf Olympia!

Die Blessur benötige mehr Zeit zur Heilung, schrieb die 29-Jährige. Wegen der Verletzung an der linken Wade, die sich Halep im Mai beim Turnier in Rom im Spiel gegen Angelique Kerber zugezogen hatte, fehlt die einstige Nummer 1 der Welt nach ihrer Absage für die French Open nun auch in Wimbledon. Dort hatte die Amerikanerin Serena Williams am Sonntag für Olympia abgesagt.