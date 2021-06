Autolenker ließ verletzte Radlerin (86) liegen

Eine 86-jährige Fahrradfahrerin aus dem Bezirk Gmunden fuhr am 28. Juni 2021 im Gemeindegebiet Laakirchen auf der L1309. Ein hinter ihr fahrender Pkw-Lenker überholte sie gegen 12.30 Uhr und fuhr nach Aussage einer Zeugin dermaßen knapp an der Radfahrerin vorbei, dass diese zu Sturz kam. Zeuginnen leisteten der verletzten Pensionistin die Erste-Hilfe-Maßnahmen. Der Lenker fuhr kurz mit seinem Auto zurück, fragte ob alles in Ordnung sei und fuhr dann ohne eine Antwort abzuwarten vom Unfallort weg - er gab seine Daten nicht bekannt und leistete keine Erste Hilfe.