Hubschrauber-Pilot rettet Familie & Baby aus Fels

Eine italienische Familie mit zwei Kleinkindern und einem Säugling musste am Samstag vom Polizeihubschrauber Libelle FLIR im Nassfeldgebiet in Kärnten aus steilem Gelände ausgeflogen werden. Weil die Maschine in dem Felsgelände nicht landen konnte, mussten die erschöpften Wanderer in den schwebenden Helikopter klettern.