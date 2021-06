„Ich bringe die Farben meiner Bilder zum Leuchten“

Wie die Alten Meister

Die Malerei wurde Aigner in die Wiege gelegt, denn sein Vater Fritz Aigner (1930–2005) war ein österreichweit bekannter Phantastischer Realist und Expressionist. Aigner junior hat sich vor allem in der Maltechnik etwas abgeschaut: „Ich lasiere in vielen Schichten, erzeuge dadurch Tiefenwirkung, bringe Farben zum Leuchten. Ich male eigentlich wie die Alten Meister, nur mit modernsten Mitteln.“