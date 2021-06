Karl Habsburg: Eine kaiserliche Parade zum 60er

Sein Geburtstag war am 11. Jänner, doch groß feiern konnte Karl Habsburg im Lockdown nicht. Das holte der Enkel des letzten Kaisers jetzt in Korneuburg nach. Dafür funktionierte Organisator Michael Blaha den dort jährlich stattfindenden Kaiserball kurzerhand in eine Kaiserparade um. Im Zuge dessen wurde auch das Rathaus Korneuburg in die Via Habsburg, eine Kulturroute des Europarates, aufgenommen. Krönender Abschluss war dann schließlich der Sektempfang von Habsburg-Intimus und PR-Profi Vinzenz Stimpfl-Abele im Herzog Leopold, einem liebevoll restaurierten - eh klar - Kaiserhaus.