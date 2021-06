Keine Münzen mehr im Einkaufswagen?

Doch trotz dieses ersten Widerstands konnte sich der Einkaufswagen in der Folge recht schnell durchsetzen - schließlich war die Idee am Ende doch einfach zu praktisch, um sie zu ignorieren. In den 1950er Jahren sicherte sich der Unternehmer Rudolf Wanzl die Rechte an der Einkaufshilfe. Das Unternehmen gilt heute als Weltmarktführer. Wer beim Besuch von Rewe, Hofer, Lidl und anderen Supermärkten genau hinschaut, wird am Einkaufswagen garantiert den Schriftzug der Firma finden.