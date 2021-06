Beeindruckende Tech-Demo zum „Avatar“-Videospiel

Ubisoft zeigt im neuen Trailer die Technologie hinter dem kommenden „Avatar“-Game „Frontiers of Pandora“. Das Open-World-Spiel nutzt die Snowdrop-Engine, die etwa auch in „The Division“ Verwendung findet und soll damit - siehe Video - beeindruckend realistische Alien-Urwälder auf den Bildschirm zaubern. „Avatar: Frontiers of Pandora“ erscheint 2022 für PC, PS5 und Xbox Series X/S sowie die Spiele-Streamer Google Stadia und Amazon Luna.