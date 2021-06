Flügelstreit in der F1: Retourkutsche von Red Bull

Eine Retourkutsche? In der Vergangenheit hat es Diskussionen um die (zu) biegsamen Heckflügel von Red Bull und anderen Teams - namentlich Ferrari, Alfa Romeo und Alpine - gegeben. Diese bringen durch geringeren Luftwiderstand einen Vorteil auf den Geraden, weil sie sich bei höheren Geschwindigkeiten biegen können. In den Kurven nimmt der sogenannte Flexi-Flügel wieder seine ursprüngliche Form an und sorgt für Abtrieb. Daraufhin drohte Mercedes sogar mit einem Protest. Jetzt gibt’s den Konter von Red Bull …