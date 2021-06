Pop-Star Ed Sheeran singt für die „Three Lions“

Ed Sheeran („Shape Of You“) hat die englische Fußball-Nationalmannschaft an ihrem freien Tag mit einem exklusiven Konzert überrascht. Sheeran besuchte das Team von Trainer Gareth Southgate am Mittwoch im Trainingslager St George‘s Park, wo sich die Engländer auf das EM-Achtelfinale gegen Deutschland am Dienstag vorbereiten. Unter freiem Himmel und beim Grillen spielte Sheeran im Kreis der überraschten und begeisterten Spieler ein Akustik-Konzert.