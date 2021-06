Trotz Verbot in Donau gesprungen: Rettungsaktion

Gegen 17 Uhr rannte die 53-jährige Ehefrau des Schwimmers in die Polzeiinspektion Handelskai, die nur wenige Meter von der Stelle, an der der Mann ins Wasser gestiegen war, entfernt ist. Der 40-Jährige war in der Zwischenzeit zwischen der Kaimauer und einem Ausflugsschiff von der starken Strömung in den Fluss gezogen worden und schaffte es aus eigener Kraft nicht mehr aus dem Wasser.