Salma Hayek verrät: Ihr Dekolleté ist Natur pur!

In Menopause überall ein wenig zugelegt

Vor allem, als ihre Menopause eingesetzt habe, hätten ihre Brüste einen wahren Schub gemacht, so die 54-Jährige. Das sei freilich nicht bei allen Frauen so, erklärte sie weiter. „Bei manchen Frauen werden sie kleiner.“ Nehme man aber an Gewicht zu, könne genau das passieren, was ihr passiert sei.