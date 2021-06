Videorundgang: „Legend of Zelda: Skyward Sword HD“

Nintendo hat einen weiteren Trailer zur Neuauflage des 2011 erschienenen Wii-Hits „The Legend of Zelda: Skyward Sword“ für die Switch veröffentlicht. In dem Video stellt Nintendo die Neuerungen der Switch-Version genauer vor, zu denen unter anderem die Unterstützung klassischer Controller zählt. Ursprünglich spielte man „Skyward Sword“ ja mit der Wii-Bewegungssteuerung. „The Legend of Zelda: Skyward Sword HD“ erscheint am 16. Juli.