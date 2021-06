Irres Finish! Brasilien jubelt in der 100. Minute

Gastgeber Brasilien hat mit einem 2:1 gegen Kolumbien auch seine dritte Partie bei der Copa America gewonnen. Den Siegtreffer in Rio de Janeiro erzielte Casemiro nach einem Eckball von Neymar erst in der zehnten Minute der Nachspielzeit. Luis Diaz (10.) hatte die Kolumbianer mit einem spektakulären Fallrückzieher in Führung gebracht. Liverpools Roberto Firmino zeichnete in der 78. Minute per Kopf für das 1:1 verantwortlich.