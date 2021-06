Yoga am Wasser: SUPs eigen sich hervorragend dafür

Auch die Villacher Yogalehrerin Beate Egger vom „BeYoga“-Studio betreibt SUP professionell. Dass alles, was an Land möglich ist, auch am Wasser klappt, zeigt Beate anhand von einfachen, aber entspannenden Übungen. Kein Fehler bei Temperaturen über 30 Grad und brütender Hitze im Büro.