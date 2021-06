Stand-Up-Bretter erobern Kärntens Seen

Allein das Thema „Stand-Up-Paddeln“ ist auf den Kärntner Seen zurzeit allgegenwärtig. Man sieht die Stehendpaddler überall. Markus Führer, der auch das Fitnesscenter in der Kärnten Therme leitet: „Das wird bleiben und wir bieten hier in der Station von kompakten Anfängerkursen bis hin zu Einheiten für Fortgeschrittene alles an.“ SUP sei vielfältig, so Führer: „Vom Wandern auf dem Wasser bis zu intensivem Paddeln wie beim Fahren eines Kajak.“ Gesund sei es sowieso, denn die Muskulatur der Wirbelsäule, der Gleichgewichtssinn und vieles mehr werde damit trainiert.