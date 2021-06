Vom Elferheld zur Lachnummer - Slowakei im Pech

Sieben Eigentore hat es bei dieser Europameisterschaft bereits gegeben, das des slowakischen Torhüters Martin Dúbravka im Duell gegen Spanien ist aber das wahrscheinlich kurioseste! Wir schreiben die 30. Minute, Spaniens Sarabia hämmerte einen Schuss an die Latte, die Kugel flog in Folge senkrecht in die Luft.