„Moon Farming“: Etwas anderer Bauernhof-Simulator

Der „Landwirtschafts Simulator“, „Harvest Moon“ oder „Stardew Valley“ belegen: Videospiele mit Bauernhof-Szenario erfreuen sich großer Beliebtheit, beim Publisher The Play Way greift man das Konzept nun in etwas anderer Form auf. In „Moon Farming“ muss der Spieler - der Name sagt es schon - Feldfrüchte auf dem Erdtrabanten anbauen und den Schwierigkeiten trotzen, die diese Umgebung mit sich bringt. „Moon Farming“ erscheint noch 2021, ein konkretes Datum blieben die Entwickler zunächst schuldig.